Convenant borgt geïntegreerde ggz in Drenthe

Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen krijgen in vier Drentse gemeenten sinds 2015 zorg en begeleiding van zogeheten Optimaal Leven teams. Optimaal Leven is er voor mensen die, naast een psychische kwetsbaarheid, problemen hebben op allerlei levensgebieden, zoals schulden, werkloosheid, een verslaving of gebrek aan sociale contacten.

Integrale zorg

Mensen met EPA krijgen behandeling, begeleiding en ondersteuning van medewerkers van verschillende disciplines en organisaties. Alle hulp en ondersteuning wordt zorgvuldig op elkaar afgestemd en geïntegreerd aangeboden, op basis van wat cliënten wensen en nodig hebben. “Door deze bundeling van krachten tussen de zorg en het sociaal domein kan maatwerk worden geboden voor de vaak complexe problematiek van cliënten. Er kan snel worden op- of afgeschaald als meer of minder intensieve hulp nodig is”, meldt GGZ Drenthe. De financiering vindt plaats vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wmo.

“Gebleken is dat op lokaal niveau samenwerken van zorg en welzijn wezenlijk bijdraagt aan de participatie en zelfredzaamheid van mensen met EPA.” Inmiddels is de proeftuinfase voorbij. Drentse gemeenten, grote zorgverzekeraars en zorgorganisaties Cosis, GGZ Drenthe en VNN willen deze geïntegreerde werkwijze voortzetten. Via een nieuw convenant is Optimaal Leven daarom per 1 januari 2022 onderdeel van de reguliere zorg.