Coöperatie VGZ benoemt nieuw rvc-lid

Van den Boogert heeft een achtergrond in de bancaire- en verzekeringssector. Hij werkte zo’n 25 jaar bij ING, waaronder 4 jaar als CEO. Op dit moment vervult hij een aantal toezicht- en adviesfuncties in binnen- en buitenland. Zo is hij senior adviseur bij Boston Consulting Group en bestuurslid van Alzheimer Nederland.

Rvc compleet

Per 5 april is Van den Boogert door de ledenraad benoemd tot rvc-lid van Coöperatie VGZ. “Met de benoeming van Vincent zien wij een borging op de onderwerpen financieel management, ondernemerschap, digitalisering en risicomanagement richting de toekomst. Daarnaast brengt hij ook op het gebied van interne organisatie en organisatietransformatie veel kennis en ervaring mee”, reageert rvc-voorzitter Ron Icke.

Van den Boogert volgt Albert Arp op. Die verliet de rvc per 29 oktober 2021 vanwege het aanvaarden van een nieuwe hoofdfunctie met conflicterend belang. Met de komst van Van den Boogert is de rvc bestaande uit 6 leden compleet.