Coöperatie Zorg & Co neemt Heerlijk Hulp over

Zorg & Co, een coöperatie van zzp’ers in de zorg, heeft op 1 januari het Limburgse zorgbedrijf Heerlijk Hulp overgenomen.

Zorg & Co is elf jaar geleden opgericht door zelfstandig ondernemers in de zorg en ondersteund haar leden in onder meer administratieve taken en scholing. Daarnaast is Zorg & Co ook een thuiszorgbedrijf.

Sinds 1 januari heeft Zorg & Co zijn zorgpakket uitgebreid met Heerlijk Hulp. Dit bedrijf is negen jaar geleden van start gegaan en biedt onder meer hulp in de huishouding. Heerlijk Hulp verwacht te kunnen profiteren van de kennis van de nieuwe eigenaar en efficiënter te kunnen werken. De oude eigenaren zullen voorlopig adviseren betrokken blijven bij Heerlijk Hulp.