Coördinatiepunt acute ouderenzorg voorkomt opnames West-Brabant

Met de oprichting van AanmeldPortaal hebben de zorgorganisaties in West-Brabant sinds afgelopen juni tientallen opnames kunnen voorkomen. AanmeldPortaal is een coördinatiepunt dat 24/7 inzicht geeft in de beschikbaarheid van verpleeghuisbedden in deze regio.

Veel ouderen belanden na een crisissituatie op de SEH of worden in het ziekenhuis opgenomen. Vaak is dit niet de meest geschikte plek om te herstellen. Bovendien bezetten zij onnodig een ziekenhuisbed. Sinds juni pakken de zorgorganisaties in West-Brabant dit anders aan dankzij Het AanmeldPortaal. Het biedt verwijzers ondersteuning bij een spoedplaatsing.

Zorgverleners en CZ

Het is een initiatief van de zorgverleners en CZ. Huisartsen, SEH-artsen, wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners kunnen contact opnemen met het portaal wanneer zij het niet verantwoord vinden dat de patiënt zelfstandig thuis verblijft. Armand Lagrouw, regiomanager van zorgorganisatie Surplus: “In een spoedsituatie hoeven zorgverleners dankzij Het Aanmeldportaal niet meer rond te bellen naar verschillende zorginstellingen. We weten dat dit vaak uren in beslag neemt.”

Toename ouderen

Mireille de Wee, bestuurder van Mijzo en voorzitter van het transmuraal samenwerkingsverband, zegt: “De noodzaak om de zorg voor ouderen anders te organiseren neemt toe, vanwege een grote toename van het aantal ouderen en onvoldoende mensen om de huidige zorg te blijven bieden. We moeten en kunnen de zorg voor ouderen echt anders organiseren.”