Coördinatiepunt WSD start regio-samenwerking voor kwetsbare ouderen

Om directe zorg, ondersteuning of opname voor kwetsbare ouderen met een acuut probleem te regelen, heeft de WSD regio-afspraken gemaakt. Een coördinatiepunt gaat voortaan urgente opnames, crisisopnames en inbewaringstelling regelen. “Met het coördinatiepunt WSD verbeteren we de zorg voor ouderen in de regio en wordt tegelijkertijd de huisarts ontlast”, reageert DSW-bestuursvoorzitter Aad de Groot.