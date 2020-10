Cordaan-directeur wordt bestuurder Zorggroep Amsterdam Oost

Pien de Jong is per 21 oktober benoemd tot bestuurder van Zorggroep Amsterdam Oost. Zij volgt in deze hoedanigheid Jan van Wijk op die na ruim twintig bestuur pensioneert.

De Jong was de afgelopen acht jaar directeur personeel en organisatie van Cordaan. Als zodanig is ze goed bekend met de Amsterdamse zorg. “Ik ben blij in Amsterdam waar ik met zo veel plezier werk en samenwerk, de stap naar bestuurder te gaan zetten”, zegt De Jong. “Zorggroep Amsterdam Oost heeft zich bewezen als een bevlogen en gedreven club, die van grote betekenis is voor de stad.”

Naast twee verpleeghuizen, klinieken GRZ, een revalidatieafdeling in OLVG Oost en diverse plekken voor dagbesteding, biedt ZGAO met 550 medewerkers wijkzorg en behandeling aan huis in Amsterdam-Oost. Ook biedt ZGAO zorg op maat aan kunstenaarscollectieven.