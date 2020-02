Cordaan-directeur Zorg in de Wijk stapt op

Interessant voor u

Rode Kruis sluit AED-database

Het Rode Kruis in Nederland heeft donderdag zijn openbare database gesloten waarop plekken van automatische externe defibrillators (AED's) ofwel hartstarters vermeld stonden. Het is voor de organisatie niet te doen om een volledige en betrouwbare opgave bij te houden, aldus een woordvoerster. Menskracht en tijd ontbreken en de informatie komt niet vanzelf, want er is geen meldplicht voor mensen die een dergelijk hulpmiddel voor bij een hartstilstand ophangen.