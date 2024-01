Cordaan start met digitale dagbesteding

Cordaan start naast de reguliere dagbesteding nu ook met een digitale variant. Cliënten in de ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg die slecht ter been zijn of liever thuisblijven kunnen voortaan vanuit huis meedoen aan diverse activiteiten.

De digitale dagbesteding is voor Wmo-cliënten met een indicatie voor ‘meedoen’ dagbesteding, cliënten met een Wlz-indicatie of voor cliënten met een Volledig Pakket Thuis. Mensen die geen cliënt zijn bij Cordaan kunnen thuis digitale activiteiten volgen zonder begeleiding. Deze deelnemers worden periodiek telefonisch benaderd om te vragen hoe het gaat.

Uitbreiding

Cliënten die meedoen aan de digitale dagbesteding krijgen toegang tot een online platform die via een laptop, tablet of telefoon toegankelijk is. In hun digitale omgeving staat een agenda met online activiteiten, zoals quizzen, beweegactiviteiten, lezingen en virtuele rondleidingen. De cliënten krijgen bij het volgen van digitale dagbesteding wekelijks telefonische of fysieke begeleiding van een medewerker, student of vrijwilliger.

Momenteel is de digitale dagbesteding beschikbaar voor ouderen en de geestelijke gezondheidszorg. “Uiteindelijk willen we dit voor een nog bredere groep cliënten beschikbaar gaan stellen”, meldt Cordaan.