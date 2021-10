Cordaan stelt nieuwe rvt-voorzitter aan

Trienke Stellema is vanaf woensdag 13 oktober voorzitter van de raad van toezicht (rvt) van Cordaan. Zij neemt deze functie over van Mariëlle Rompa, die in 2015 voorzitter werd.

Naast haar rol als voorzitter van de raad van toezicht van Cordaan, vervult Trienke Stellema verschillende bestuurs- en toezichtfuncties. Onder meer bij het Martini ziekenhuis, Stichting Hanarth Fonds, Fonds Gehandicaptensport, Annatommi mc en MC Kinderwens. Eerder was Stellema bijna zes jaar bestuurslid van het toenmalige Kennemer Gasthuis in Haarlem.

Wissel van de wacht

Stellema is sinds 2016 lid van de rvt. Afgelopen woensdag heeft zij de voorzittershamer overgenomen van Mariëlle Rompa.

Mariëlle Rompa was sinds april 2015 voorzitter van de raad van toezicht van Cordaan. Daarnaast was zij auditor in de accreditatie van zorgdirecteuren bij de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren (NVZD) en rvb-lid bij het Sint Franciscus Gasthuis. Sinds 2012 is Rompa voorzitter van de raad van toezicht bij Samen Veilig Midden-Nederland.