Corona-app bereikt grote groep die buiten onderzoek GGD valt

Veel mensen die een bericht van de app CoronaMelder kregen omdat ze in contact zijn geweest met een besmet persoon, hadden dit zonder de app waarschijnlijk nooit geweten. Van de mensen die een melding kregen, is zo’n 58 procent namelijk niet benaderd door de GGD voor bron- en contactonderzoek. De CoronaMelder is wat dat betreft dus effectief, concluderen onderzoekers van de Erasmus Universiteit.

“Zonder CoronaMelder was deze groep niet of tenminste niet op tijd in beeld gekomen”, aldus de onderzoekers. Wel blijkt uit het onderzoek dat nog een aanzienlijk deel van de mensen zich niet aan de adviezen houdt. Minder dan de helft van de mensen die een melding ontvangt, blijft ook daadwerkelijk thuis. Om ervoor te zorgen dat meer mensen in isolatie gaan en snel een testafspraak maken, zou het kabinet extra moeten communiceren over de app.

Verder stellen de onderzoekers dat jongeren veel vaker een melding krijgen dan ouderen. “Een mogelijke verklaring hiervoor is dat jongeren sociaal mobieler zijn dan ouderen”, aldus de onderzoekers.

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat de helft van de respondenten een testafspraak maakt op dezelfde dag dat een melding wordt ontvangen. De ouderen doen dat beduidend vaker (65 procent). Jongeren vragen minder vaak dezelfde dag nog een test aan (43 procent).