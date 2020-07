Corona Herstel-app biedt fysiotherapeuten hulp

Interessant voor u

Acute zorg van morgen is slim, wendbaar en samenhangend

Een wendbare acute zorgketen die meebeweegt op toekomstige uitdagingen en mogelijkheden, dat is blijkens de gelijknamige ‘houtskoolschets’ van VWS de toekomst van de acute zorg. Dit betekent: digitalisering, meer preventie, een fijnmaziger acute keten die bij de patiënt thuis begint, samenwerking in de regio en een getrapte toegang tot zwaardere voorzieningen. Bij dit alles hoort ook integrale financiering, die over de huidige schotten heen loopt.