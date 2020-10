Corona-patiënt Edwin de Voer: ’Ik ben vooral dankbaar’

Half maart krijgt hij Edwin de Voer (53) last van griepverschijnselen. Hij blijkt besmet met het corona-virus. De ziekte slaat ongenadig toe. Hij belandt op de IC, waar hij vecht voor zijn leven. In de podcast Voorzorg van Skipr en Zorgvisie blikt hij terug op zijn herstel.

De Voer is niet bang als hij in het Meander Medisch Centrum wordt opgenomen. “Mijn referentiekader was Youp van ’t Hek. Die stond met onderliggend lijden in zes dagen weer buiten. Ik was een hardloper en mijn conditie was uitstekend. Ik verwachtte dus binnen no-time weer thuis te zijn.”

Benauwd

Maar in het ziekenhuis gaat het niet beter. De Voer is dagenlang erg benauwd en wordt uiteindelijk in slaap gebracht. Als zijn nieren er vervolgens mee ophouden en zijn afweer op hol slaat, wordt hij overgebracht naar het UMC Utrecht waar hij achttien dagen later wakker wordt.

Als hij terugkijkt, is hij vooral dankbaar voor de zorg die hij ontvangen heeft. “De artsen en verpleegkundigen hebben als leeuwen voor me gevochten”

Geen lessen

Toch zijn er dingen die beter hadden gekund. Die deelt hij in de podcast en in een interview op Qruxx. “Ik noem het geen lessen, dat klinkt veel te belerend. Maar nu er weer steeds meer corona-patiënten komen, deel ik graag mijn ervaringen om de zorg te verbeteren.”

Advies

Ook heeft hij een advies voor mensen die nu ziek worden. “Ik heb leren kijken naar waar ik als patiënt vandaan kom. Ik kon niets meer en moest weer leren zitten, staan en lopen. Ik ben als gezond man zonder onderliggend lijden het ziekenhuis in gegaan. Dat was altijd mijn referentiekader. Ik liep marathons. Ik heb nu een nieuw referentiekader: het moment dat ik ontslagen werd uit het ziekenhuis. Als ik kijk naar wie ik was voor ik ziek werd, raak ik gefrustreerd. Als ik kijk naar wie ik was toen ik uit het ziekenhuis kwam, ben ik trots op wat ik allemaal bereikt heb.”