Corona-units krijgen eigen bekostiging

Om de ziekenhuizen te ontlasten en mensen met corona in een veilige omgeving te kunnen verzorgen, zijn op veel plaatsen tijdelijke zorglocaties ingericht. Deze ‘corona-units’ bevinden zich in bestaande zorginstellingen, maar ook in bijvoorbeeld hotels of op evenementenlocaties. Zorgaanbieders maken extra kosten om deze locaties klaar te maken voor de zorg voor patiënten. Daarbij gaat het om kosten voor extra of hoger opgeleid personeel, beschermende kleding, het beschikbaar houden van bedden en het opzetten van een corona-unit.

Dubbele regeling

NZa, VWS, ZN en ActiZ hebben afgesproken om deze zorg op twee manieren te bekostigen. Enerzijds via een experimentprestatie voor de zorg voor mensen met (vermoedelijk) corona binnen het eerstelijnsverblijf. Anderzijds via nieuwe regelgeving, waarmee de NZa het voor zorgverzekeraars mogelijk maakt dat zij zorgaanbieders kunnen compenseren voor de financiële gevolgen van de corona-uitbraak. Deze regeling richt zich zowel op extra kosten als op doorlopende kosten die momenteel niet worden gedekt door een lagere omzet.

Gebruik

De nieuwe bekostigingsregels treden naar verwachting in mei 2020 in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. De regeling geldt voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en is van toepassing op de verzekerde zorg uit zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. Zorgaanbieders die een corona-unit hebben ingericht, kunnen met de preferente zorgverzekeraar in hun eigen regio bespreken hoe zij gebruik kunnen maken van beide regelingen.