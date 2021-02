Corona vertraagt proces nepverpleger Jeroen Bosch Ziekenhuis

De rechtbank in Den Bosch wil in verband met de coronacrisis personeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in diezelfde plaats niet overbelasten. Ze hoeven daarom nog niet te getuigen over de 25-jarige Leroy S., die zich tijdens de eerste coronagolf vorig jaar zou hebben voorgedaan als verpleegkundige.

Dat bleek dinsdag tijdens een voorbereidende zitting in de strafzaak. S. kon door dat bedrog patiënten behandelen in het ziekenhuis. De Bosschenaar had zich tijdens de eerste grote drukte gemeld om te helpen. Hij had gezegd dat hij een opleiding tot verpleegkundige had gehad, maar kon geen diploma’s tonen. Wel heeft hij patiënten gecontroleerd en mogelijk medicijnen toegediend.

‘Onevenredige belasting’

De verdediging wil vijftien personen horen die direct en indirect betrokken waren bij de coronazorg. De rechtbank: “We zien het belang, maar het horen van deze getuigen is nu een onevenredige belasting voor de zorg.” (ANP)