Corona zet streep door vijfde Skipr4C

Het wielerevenement Skipr Care & Cure Cycle Challenge (Skipr4C), dat dit jaar gepland stond voor vrijdag 11 september, wordt afgelast. In verband met de voortwoekerende covid-epidemie kan de organisatie de veiligheid van de deelnemers onvoldoende garanderen.

Dit veiligheidsaspect telt extra zwaar, aangezien de Skipr4C voor start en finish is aangewezen op zorglocaties met veelal kwetsbare bewoners. Zolang het coronavirus rondwaart, wil en kan de organisatie – met de gezondheid van deze groep voor ogen – geen enkel risico nemen.

Geslaagd

De Skipr4C heeft zich de afgelopen jaren ontpopt tot een zeer geslaagd teambuildings- en motivatie-evenement voor zorgprofessionals, -managers en -bestuurders. Aan de laatste editie deden bijna veertig teams mee met zo’n driehonderd deelnemers.

Lustrum

Hoe jammer het besluit om dit jaar een streep door de Skipr4C te halen ook is; de organisatie gaat ervan uit dat het evenement volgend jaar in volle glorie op de wielerkalender terugkeert. Daarmee zal het eerste lustrum toch op passende wijze worden gevierd. Mochten er in de boezem van het Skipr4C-peloton ideeën leven voor een corona-proof fietsactiviteit, dan houdt de organisatie zich aanbevolen.

Voor meer informatie, zie: www.skipr4c.nl