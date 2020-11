Coronabehandeling farmaceut Eli Lilly mag worden gebruikt in VS

Het medicijn is vooral bedoeld voor ouderen en voor patiënten voor wie een coronabesmetting extra gevaarlijk is. De Amerikaanse regering betaalt Eli Lilly 375 miljoen dollar voor 300.000 doses van het middel, met een optie voor nog eens 650.000 doses.

Snel produceren is uitdaging

Voor de farmaceut wordt het een uitdaging om snel te produceren. “We zitten in een piek van besmettingen, dus we zullen zo snel mogelijk proberen te leveren”, zei topman David Ricks. De Verenigde Staten passeerden maandag de grens van 10 miljoen vastgestelde coronabesmettingen en elke dag komen er duizend sterfgevallen bij.

Vaccin Pfizer

Maandag zorgde branchegenoot Pfizer voor wereldnieuws, toen de farmaceut meldde dat een eigen coronavaccin volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief is bij het voorkomen van een coronabesmetting. Pfizer-bestuurder Kathrin Jansen sprak van “een historisch moment”. Ze noemde het een ongekende prestatie dat binnen een jaar een vaccin is ontwikkeld. Het nieuws van Pfizer zorgde ook voor flinke winsten op de aandelenmarkten in Europa en de Verenigde Staten. (ANP)