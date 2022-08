Coronabesmettingen nemen verder af

De cijfers van het RIVM zijn niet volledig, omdat zelftests niet worden geregistreerd. Wel wijzen ook andere cijfers erop dat de coronagolf deze zomer steeds verder afzwakt. Zo daalt het aantal mensen dat naar een teststraat gaat om een mogelijke besmetting bevestigd te krijgen al weken. Ook neemt het aantal virusdeeltjes dat gevonden wordt in het rioolwater af, aldus het instituut.

Ook daalt het aantal mensen dat met een corona-infectie in het ziekenhuis belandt. Vorige week moesten in totaal 396 mensen worden opgenomen, tegen 431 een week eerder. Afgelopen etmaal werden 2168 nieuwe positieve testuitslagen bij het RIVM geregistreerd. In Amsterdam kwamen de meeste besmettingen aan het licht. (ANP)