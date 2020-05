Coronacijfers: 52 sterfgevallen en 52 ziekenhuisopnames

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 52 nieuwe meldingen binnengekregen over overleden coronapatiënten. In totaal staat het officiële dodental van de corona-epidemie in Nederland nu op 5562. Van deze mensen staat vast dat ze waren besmet het het virus.

Het werkelijke aantal overledenen is hoger, want mensen die symptomen hebben worden lang niet altijd getest. Het aantal meldingen staat ook niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur: soms geven GGD’en sterfgevallen pas enkele dagen later door.

Ziekenhuisopnames

In Nederlandse ziekenhuizen zijn 52 nieuwe coronapatiënten opgenomen, becijferde het RIVM. In totaal hebben sinds het begin van de uitbraak 11.430 mensen in Nederlandse ziekenhuizen gelegen door het virus.

Piek

Zowel het aantal dagelijkse sterfgevallen als het aantal ziekenhuisopnames is van een veel kleinere orde van grootte dan op de piek van de pandemie, eind maart. Volgens de gegevens van het RIVM werden op 27 maart maar liefst 609 coronapatiënten opgenomen. Enkele dagen daarna, op 31 maart, stierven 175 mensen die waren besmet.

70-plussers

Veruit de meeste Nederlanders die aan het coronavirus zijn bezweken, waren ouder dan 70 jaar. Van de overledenen onder de 70 jaar leed 70 procent aan een ‘onderliggende aandoening’, zoals hart- en vaatziekten, diabetes of een chronische longziekte. (ANP)