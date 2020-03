‘Coronacrisis dwingt tot nadenken over calamiteitenstructuur’

Het coronavirus dwingt tot een kritische heroverweging van de infrastructuur voor infectieziektebestrijding. Dat betoogt hoogleraar Richard Janssen van de Erasmus School of Health Policy and Management in Rotterdam: “Moeten we niet twee, drie locaties aanwijzen waar bij grote aantallen besmettingen ziekenhuizen kunnen worden ingericht?”

“We hebben in Nederland publieke gezondheidszorg vergaand gedecentraliseerd”, stelt Janssen, die in het verleden directeur van verschillende GGD’en was. “Al die GGD’en moeten stuivers en dubbeltjes ophalen bij elke individuele gemeente, maar gemeenten vinden publiek gezondheidszorg niet altijd even belangrijk.”

Garantie

“We worden door de coronacrisis met de vraag geconfronteerd: hoe zit infrastructuur in elkaar, wie is waar voor verantwoordelijk, wie betaalt? Waar het om gaat is dat je een infrastructuur hebt die op enig moment snel gemobiliseerd en opgeschaald kan worden. Hebben we de garantie dat er kwaliteit en middelen permanent beschikbaar zijn als het crisis is? Nu heeft elk ziekenhuis een afdeling met geïnfecteerde patiënten. De coronacrisis is wat mij betreft aanleiding om vanuit een nationaal perspectief echt eens te doordenken wat we willen.”

Lees verder: Bestuurlijke drukte of ‘ragfijn samenspel’?