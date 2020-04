Coronacrisis extra zwaar voor mensen met psychische klachten

De coronacrisis bezorgt veel mensen stress, maar zeker degenen die al kampten met psychische klachten. Dat zijn er een miljoen. De helft van deze groep zegt meer last te hebben van angst, depressiviteit, paniek en slecht slapen. En een derde weet niet hoe de komende periode door te komen.

Dat zegt MIND, de koepel van onder meer cliënten- en familieorganisaties in de GGZ, op basis van de antwoorden op een vragenlijst die door duizend mensen werd ingevuld. Van die duizend is 87 procent zelf cliënt van de GGZ.

Dagbesteding valt weg

Door de coronamaatregelen zien volgens MIND veel mensen met psychische problemen zorg en dagbesteding wegvallen. “Zo geeft 60 procent van de respondenten aan dat hun GGZ-behandeling geheel of gedeeltelijk is weggevallen en 80 procent geen gebruik te kunnen maken van hun dagbesteding of inloopcentrum.”

MIND roept alle zorgverleners op om, in overleg met de cliënt en zijn of haar naasten, te overleggen hoe de zorg tijdens de crisis toch zoveel mogelijk kan worden voortgezet.

Tijdelijk bij familie wonen

Ruim de helft heeft een alternatief aangeboden gekregen uit de zorghoek of van naasten. Dik een kwart van de respondenten heeft echter zelf al alternatieven georganiseerd, bijvoorbeeld door tijdelijk bij familie te gaan wonen. Verder wordt onder meer gebruik gemaakt van beeldbellen, chat- en WhatsApp-groepen, mindfulness, besloten groepen op Facebook, beeldvideotherapie en zelfhulpboeken, aldus MIND. (ANP)