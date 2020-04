Coronacrisis leidt tot uitstel investeringen in de zorg

Zorgaanbieders zetten als gevolg van de coronacrisis geplande investeringen in de ijskast. Driekwart van de zorginstellingen verwacht namelijk een aanzienlijk lager jaarresultaat en een afname van de liquide middelen. Dat blijkt uit de Financiële Zorgthermometer van FIZI, de vereniging van financials in de zorg, in samenwerking met Finance Ideas.

VWS, zorgverzekeraars en gemeenten hebben de intentie uitgesproken om de zorg financieel te ondersteunen. Zorgorganisaties kunnen uit de coronacrisis voortgekomen declareren en een verlies van omzet kan worden gecompenseerd. Desondanks blijft de financiële onzekerheid bij zorgaanbieders groot. Uit de enquête onder financials in de zorg blijkt dat het vertrouwen op het laagste niveau in negen jaar ligt. Daarmee komt het vertrouwen onder het niveau van 2012-2014, toen het zorgstelsel op de schop is gegaan en er forse bezuinigingen zijn doorgevoerd.

Verder blijkt dat 84 procent van de respondenten een lager jaarresultaat verwacht te realiseren dan begroot. Dat geldt voor ziekenhuizen, maar ook de overige zorgsectoren houden rekening met een omzetderving en/of kostenstijging die niet volledig gecompenseerd gaat worden. De helft van de respondenten in de medisch-specialistische sector verwacht voor 2020 een dusdanige verslechtering van de financiële situatie dat ze onder de eisen van hun bank komen.

Zorginstellingen verwachten op korte termijn al minder eigen geld in kas te hebben. Bijna de helft van de financials in de zorg houd rekening met een tekort aan liquide middelen. 17 procent verwacht dit tekort de komende drie maanden al. Vooral ziekenhuizen zijn somber over de liquiditeitspositie: 82 procent van de respondenten anticipeert de komende tijd een tekort en 37 procent verwacht dit tekort al in de komende drie maanden.

Zorgaanbieders nemen zelf maatregelen. Een ruime meerderheid stelt de besluitvorming over grootschalige investeringen (voor onbepaalde tijd) uit, zo blijkt uit de Financiële Zorgthermometer.