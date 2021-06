Coronadashboard meldt 12 miljoenste prik

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge meldde zaterdag al op Twitter dat er 12 miljoen prikken waren gezet. De officiële teller was pas op zondag zover.

Afgelopen week waren er 1.448.907 prikken gepland. Het gaat dan om eerste of tweede prikken, omdat van sommige vaccins twee doses nodig zijn voor optimale bescherming. Gemiddeld kregen in de afgelopen zeven dagen 319 mensen per minuut een prik.

Volgens de planning moeten alle volwassenen die dat willen half juli ten minste een eerste dosis hebben gekregen. (ANP)