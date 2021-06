Coronafonds voor zorgverleners keerde al 2,7 miljoen uit

De Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) heeft 82 keer financiële steun verstrekt aan zorgmedewerkers die op de IC zijn beland en de nabestaanden van zorgmedewerkers die zijn overleden door hun werk in de coronazorg. In totaal is er zo’n 2,7 miljoen euro verstrekt door de stichting die nog voldoende middelen heeft om de komende jaren medewerkers of hun familie eventueel te ondersteunen.