Coronahelikopter vliegt vanaf donderdag weer

In eerste instantie helpt de Lifeliner 5 bij het verplaatsen van coronapatiënten naar Duitsland. Of hij mogelijk ook wordt ingezet voor binnenlandse verplaatsingen kon een woordvoerster van het Radboudumc nog niet zeggen.

Van Zuyderland naar Duitsland

Het medische team aan boord van de helikopter komt van het Nijmeegse ziekenhuis. Het toestel vervoert patiënten die op de intensive care liggen. De helikopter zal van maandag tot en met zaterdag vliegen. Hoelang de Lifeliner 5 ditmaal wordt ingezet is nog niet duidelijk.

Ook in eerdere fases van de coronacrisis hielp de Lifeliner 5 bij het verplaatsen van coronapatiënten. Sinds juni werd vanwege het lage dalende patiënten in de ziekenhuizen het toestel weer enkel voor zijn vaste vluchten van de Waddeneilanden ingezet. Voor spoedvervoer voor de Waddeneilanden is nu een vervangende helikopter beschikbaar gemaakt, aldus het Radboudumc.

Donderdag wordt naar verwachting de eerste coronapatiënt per helikopter naar Duitsland gebracht. Dat zal een patiënt zijn die momenteel in het ziekenhuis Zuyderland in Limburg ligt. Vervoer met de helikopter is geschikt voor lange afstanden, omdat het sneller gaat. (ANP)