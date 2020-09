Coronamaatregelen: horeca eerder dicht, minder mensen in zalen

Het kabinet en de regio’s waar het coronavirus het meeste opspeelt zijn het eens geworden over nieuwe maatregelen. In de horeca mag er vanaf 0.00 uur niemand meer naar binnen, om 01.00 uur moeten tenten sluiten. Daarnaast mag een groep nog uit maximaal 50 mensen bestaan. Dat meldden ingewijden na berichtgeving van NOS en RTL Nieuws.

Het kabinet voerde donderdag overleg met de voorzitters van de zes veiligheidsregio’s in de Randstad waar de afgelopen tijd veel nieuwe besmettingen bij zijn gekomen. Het gaat om Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden.

Vrijdag worden meer details van de maatregelen bekend. Dan is er aan het begin van de avond weer een persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (VWS). Sommige regio’s komen zelf ook nog met kleine aanvullende maatregelen.

De afgelopen dagen loopt het aantal besmettingen snel op. In de Tweede Kamer zijn grote zorgen over de stijging. Donderdag werden 1756 besmettingen gemeld en dat komt neer op 10,1 positieve tests op elke 100.000 mensen. Het is de eerste keer dat dit aantal boven de 10 uitkomt. Bij 7 besmettingen op 100.000 mensen gaan alarmbellen af.

In de betreffende regio’s ligt dat getal nog veel hoger: in Amsterdam-Amstelland zit het inmiddels boven de 27, in Rotterdam ruim 19 en in Haaglanden ruim 16.