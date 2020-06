Coronaminister De Jonge wil lijsttrekker CDA worden

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft donderdagmiddag aangekondigd graag lijsttrekker van het CDA te willen worden bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. In de komende week wordt bekend of hij binnen het CDA daar nog concurrentie voor krijgt.

De Jonge maakte zijn kandidatuur bekend in een statement waarin hij liet weten graag verantwoordelijkheid wil pakken in moeilijke tijden, zoals volgens hem CDA-traditie is. De Jonge wil van het CDA weer de grootste partij maken.

Hij is sinds 2017 minister van Volksgezondheid en vice-premier. In de afgelopen jaren lag zijn focus vooral op de langdurige zorg, waar zijn VVD-collega Bruno Bruins de curatieve zorg voor zijn rekening nam. Toen Bruins half maart wegviel, nam De Jonge zijn rol als coronaminister erbij. Hij pakt daarmee een grote verantwoordelijke rol en staat zodoende ook flink in de schijnwerpers. De Jonge was voor zijn aantreden wethouder in Rotterdam.

Hoekstra en Keijzer

In de afgelopen maanden werd met veel spanning uitgekeken naar wie de politieke leiding bij het CDA zou pakken richting de volgende verkiezingen en wie dus mogelijk een gooi naar het premierschap zou kunnen doen. Naast De Jonge werden ook minister van Financiën Wopke Hoekstra en staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer genoemd.

Hoekstra maakte deze week bekend geen lijsttrekkerschap te ambiëren omdat hij zichzelf meer bestuurder dan politicus vindt. Van Keijzer is nog niet bekend wat zij wil en er kunnen ook nog andere CDA’ers zijn die zich melden.



CDA-verkiezing

Concurrenten van De Jonge moeten zich uiterlijk 24 juni melden, maakte partijvoorzitter Rutger Ploum onlangs bekend. Binnen een maand wil het CDA via interne verkiezingen zo hun nieuwe lijsttrekker kiezen.