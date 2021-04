Coronapatiënten pas naar Duitse IC’s als ‘code zwart’ dreigt

De Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen heeft tientallen IC-bedden gereserveerd voor Nederlandse coronapatiënten. Maar het Landelijk Centrum Patiëntenspreiding stuurt pas coronapatiënten naar de IC’s van Duitse ziekenhuizen als code zwart dreigt. Alleen als “alle IC’s” vol liggen, worden er Nederlanders opgenomen in Duitse ziekenhuizen. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg heeft op dat punt haar beleid aangepast, naar eigen zeggen in het belang van patiënten en hun familie.

Dat zegt een woordvoerder van het LNAZ: “Het LNAZ heeft een ander beleid. De situatie op de Nederlandse IC’s is nu niet nijpend genoeg voor verplaatsing naar Duitsland.” De algemene ledenvergadering van het Landelijk Netwerk Acute Zorg heeft recent besloten om terughoudender te zijn met het vervoer van coronapatiënten naar Duitsland. Patiënten en familie zouden de reisafstand belastend vinden.

Zeventig

Op de top van de eerste en tweede coronagolf namen ziekenhuizen in de aangrenzende deelstaat Nordrhein-Westfalen ongeveer zeventig Nederlanders op in hun IC’s. Duitsland heeft naar verhouding vijf keer zoveel IC-capaciteit. Zo telt Nordrhein-Westfalen, dat bijna evenveel inwoners heeft als Nederland, 6300 IC-bedden. Nu staat daarvan een groot aantal leeg. Desondanks zegt het LNAZ dat meespeelt dat het in Duitsland “ook druk” is.

Tientallen bedden

Twee weken geleden liet de coördinator voor de IC-capaciteit in de Duitse deelstaat, Hugo van Aken, tegenover Skipr weten dat hij nog steeds tientallen bedden heeft gereserveerd voor Nederlandse coronapatiënten die de IC-behandeling nodig hebben. Hij zegt dat hij al maanden geen nieuwe verzoeken meer krijgt van het LCPS of van voorzitter Ernst Kuipers van het LNAZ.

Als de noodzaak er is, kan Van Aken nog meer IC-bedden vrijmaken voor Nederlanders. Van Aken, die ook CEO is van het Universiteitsziekenhuis in Münster, zegt af en toe contact te hebben over dit onderwerp met Kuipers.