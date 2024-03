Coronaprik onnodig voor zwangeren, adviseert Gezondheidsraad

Het SARS-CoV-2-virus circuleert nog steeds, aldus de Gezondheidsraad, en kan onder bepaalde groepen nog ernstige ziekte veroorzaken. Het vaccinatieaanbod hoeft volgens het adviesorgaan echter niet te worden voortgezet voor wie in verwachting is “omdat het risico op ernstige ziekte en vroeggeboorte heel laag is door de opgebouwde immuniteit van de bevolking tegen de huidige virusvarianten.”

Het kabinet heeft vorige maand al besloten vanaf de herfst weer prikken uit te delen, maar wachtte nog op advies over aan wie precies. De Gezondheidsraad adviseert om deze keer ‘meer inspanningen te leveren’ om alle aangewezen groepen ‘goed te bereiken’, want de deelname was vorig jaar ‘relatief laag’.

Onderzoek

De Gezondheidsraad heeft ook bestudeerd of langdurige coronaklachten met vaccinatie zouden moeten worden bestreden, maar dan zou het hele land moeten worden geprikt omdat er geen risicofactoren aan te wijzen zijn. Een dergelijke actie is onwenselijk, vindt de raad “omdat onduidelijk is hoeveel gevallen van post-Covid met vaccinatie voorkomen kunnen worden”. Hier zou wetenschappelijk onderzoek kunnen helpen.

Demissionair minister Pia Dijkstra (Medische Zorg) schrijft aan de Tweede Kamer dat ze “positief tegenover dit advies” staat. De bewindsvrouw belooft binnen enkele weken duidelijk te maken hoe de vaccinatieronde zal worden ingevuld en gaat eerst over het advies in gesprek met de partijen die deze uit moeten voeren. (ANP)