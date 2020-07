‘Coronarichtlijnen in ouderenzorg leidden tot onveiligheid’

Medewerkers en bestuurders in de verpleeghuis- en thuiszorgsector vinden dat zij in de coronacrisis in onveilige situaties zijn gebracht. Belangrijkste reden daarvoor waren de RIVM-richtlijnen. Die schreven voor dat het dragen van beschermende kleding zoals mondmaskers in allerlei gevallen “niet nodig” was, meldt Nieuwsuur.