Coronasteun voor zorgaanbieders in 2022 versoberd

Komend jaar kunnen zorgaanbieders nog wel compensatie krijgen voor de extra kosten die door de coronapandemie maken, maar er komt geen extra geld meer om de continuïteit van zorg te garanderen. Dit geldt voor de curatieve zorg en de langdurige zorg. Dat schrijft demissionair minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn verschillende maatregelen in het leven geroepen om de zorg financieel te ondersteunen. Er zijn afspraken gemaakt met onder meer zorgverzekeraars en gemeenten voor de compensatie van meerkosten door corona. Voor de ziekenhuizen werden ook afspraken gemaakt om te compenseren voor inkomsten die zij zouden mislopen doordat andere zorg niet kon worden geleverd. Dit moest voorkomen dat ziekenhuizen de crisis financieel niet zouden overleven.

De kans op dat laatste wordt volgens minister De Jonge kleiner. “De continuïteit van zorgaanbieders komt naar verwachting in deze fase van de pandemie niet meer in het geding”, schrijft hij in zijn brief aan de Kamer. Daarom worden de maatregelen in 2022 versoberd. De regeling voor de compensatie van doorlopende kosten in de langdurige zorg en de prestatie voor de continuïteitsbijdrage in de curatieve zorg worden stopgezet.

Het blijft voor zorgaanbieders in alle domeinen mogelijk om de meerkosten die zij door corona maken vergoed te krijgen. De basis voor de compensatie van meerkosten in 2022 blijft – net als in 2020 en 2021 – het coronabeleid van het kabinet en de RIVM-richtlijnen. Het gaat om extra kosten door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook extra kosten bij vervoer, dagbesteding en maatschappelijke opvang, de kosten van vervangend personeel bij uitzonderlijk hoog ziekteverzuim en eventueel extra kosten die samenhangen met het vaccineren van cliënten en/of medewerkers.

De zorgverzekeraars hebben de afgelopen twee jaar de ziekenhuizen ook doorbetaald voor zorg die zij niet hebben kunnen leveren. Er is vanuit gegaan dat die zorg uiteindelijk zou worden ingehaald. Ziekenhuizen zijn daar afgelopen zomer al mee begonnen, maar moesten de reguliere zorg in de daaropvolgende coronagolf weer terugschalen. ABN Amro berekende onlangs dat de Nederlandse ziekenhuizen 2,4 miljard euro extra nodig hebben om de niet geleverde zorg in te halen. Naast de inhaalzorg zullen de ziekenhuizen er het komende jaar dus alles aan moeten doen om de reguliere zorg in gang te houden. Niet geleverde zorg zal zich direct vertalen in gemiste inkomsten.