Coronasteunfonds Zwic voor zieke zorgverleners stopt

Het overgebleven bedrag, zo’n 1 miljoen euro, komt ten goede aan onderzoek naar het postcovidsyndroom, een aandoening die veel zorgmedewerkers heeft getroffen.

De stichting Zorg na Werk in Coronazorg (Zwic) heeft in drie jaar bijna 6 miljoen euro uitgekeerd, aan 180 zorgverleners of hun familie. Het gaat om 26 uitkeringen voor nabestaanden van zorgmedewerkers en 154 uitkeringen voor zorgmedewerkers die op de ic terecht zijn gekomen. Nabestaanden krijgen eenmalig 50.000 euro, zorgverleners die op de ic hebben gelegen 30.000 euro.

Het coronasteunfonds werd in april 2020 opgericht door traumachirurg Marijn Houwert en orthopedisch chirurg Sander Muijs. De twee artsen van het UMC Utrecht wilden hun zwaarst getroffen collega’s steunen met een flink geldbedrag. Met het extra geld konden zij de achteruitgang in hun inkomen compenseren en alle bijkomende kosten opvangen die het gevolg waren van hun ziekte en revalidatie. (anp)