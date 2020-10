‘Coronatestkit-producent ontweek voor miljoenen aan belasting’

Coronatestkit-producent Qiagen heeft sinds 2010 miljoenen euro’s aan belasting ontweken dankzij constructies in Ierland, Luxemburg en Malta. Ondertussen ontving de biotechgigant, met op papier het hoofdkantoor in Venlo, op grote schaal publieke financiering. Dat meldt Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) na onderzoek.

SOMO onderzocht de jaarrekeningen van het bedrijf, waaruit zou blijken hoe de onderneming belasting ontwijkt over winsten. “Het bedrijf heeft een netwerk van brievenbusmaatschappijen opgezet in Europese belastingparadijzen Ierland, Luxemburg en Malta om zo via interne leningen belasting te kunnen ontwijken.”

De onderzoekers schatten dat Qiagen 93 miljoen euro aan belasting heeft ontweken sinds 2010 en een fiscale aftrekpost van 49 miljoen euro heeft opgebouwd. SOMO geeft aan dat dit een conservatieve schatting is, omdat niet alle potentiële ontwijkingsstructuren zijn onderzocht.

Miljoenen aan overheidsgeld

Qiagen heeft volgens de onderzoekers ondertussen ook miljoenen aan overheidsgeld ontvangen van de VS en de Europese Unie. De Nederlandse overheid en het Europees Investeringsfonds hebben ook indirect de ontwikkeling van het Covid-19 testsysteem van Qiagen gefinancierd, aldus SOMO.

Het bedrijf, dat wereldwijd 5200 werknemers telt en in vorig jaar een omzet had van 1,3 miljard euro, zetelt operationeel in Duitsland, meldt de stichting verder. In het tweede kwartaal van 2020 boekte de onderneming volgens de stichting een winst van 77 miljoen euro, een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. “Qiagen is een van ’s werelds belangrijkste producenten van corona-testkits en profiteert enorm van de massaorders van verschillende overheden”, aldus SOMO.

Belastingparadijzen

Het onderzoek toont volgens SOMO nogmaals aan hoe multinationals als Qiagen gebruik kunnen maken van Europese belastingparadijzen zoals Luxemburg en Ierland om via interne leningen belasting te ontwijken. SOMO roept de EU en Nederland op om betere regels in te voeren die belastingontwijking tegengaan, en strengere voorwaarden te stellen aan publieke financiering.

Qiagen spreekt de bevindingen niet tegen, maar benadrukt niets illegaals te doen. “Zoals veel andere bedrijven probeert Qiagen, strikt binnen de geldende regels die wetgevers hebben opgesteld, zijn belastingpositie te optimaliseren”, luidt de reactie. “We proberen altijd een gepast evenwicht te vinden tussen enerzijds de belangen van het bedrijf, werknemers en aandeelhouders en anderzijds het publieke belang.” (ANP)