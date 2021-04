‘Coronavaccincontract AstraZeneca met EU mogelijk niet verlengd’

De Europese Unie bestelt mogelijk geen nieuwe coronavaccins van farmaceut AstraZeneca vanwege de herhaaldelijke vertragingen in de leveringen van het vaccin tegen het coronavirus. Dat heeft de Europese commissaris voor de Interne Markt Thierry Breton zondag gezegd tegen de Franse nieuwszender BFMTV. Volgens Breton moeten de producenten van vaccins precies leveren wat afgesproken is en zelfs meer.

Volgens Breton had de Europese Unie 120 miljoen doses besteld voor het eerste kwartaal en 180 miljoen doses voor het tweede kwartaal, maar zijn in het eerste kwartaal maar 30 miljoen doses geleverd. In het tweede kwartaal bleef het aantal doses steken op 70 miljoen. Dat heeft volgens Breton voor de problemen “die iedereen heeft kunnen zien” gezorgd. Breton liet doorschemeren dat het contract, dat op 30 juni afloopt, wellicht niet verlengd wordt.

Breton benadrukte wel dat er nog niks definitief is en gesprekken erover nog lopen. Volgens de eurocommissaris wordt er geen beslissing genomen vanwege epidemiologische of medische redenen. Wel zei hij dat op basis van de data de baten van het vaccin van AstraZeneca massaal opwegen tegen de ziekte. (ANP)