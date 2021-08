Coronavaccins beschermen bij Alfa-variant tegen overdracht

Interessant voor u

Blog

Opinie

Digitale huisartsenzorg; toekomst of drama?

Maart 2020. Corona lockdown. Het land gaat op slot. Er is vrijwel niemand op straat. Huisartsen sluiten hun praktijken. Ziekenhuizen focussen zich op Corona en acute zorg. Onze manier van leven en werken verandert flink. We winkelen online, overleggen via Teams en borrelen via Zoom. Want tja, we kunnen en mogen nergens heen. Zelfs in de zorg wordt snel gedigitaliseerd; er wordt meer dan ooit ‘gebeeldbeld’, het aantal e-consulten neemt toe en we monitoren ziektes meer op afstand. We beperken het aantal fysieke ontmoetingen om zo zo veel mogelijk besmettingen te voorkomen.