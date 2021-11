Coronavariant Omicron vermoedelijk ook in Nederland

Interessant voor u

Nieuws 22.089 nieuwe coronagevallen Bij het RIVM zijn afgelopen etmaal 22.089 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er ongeveer evenveel als vorige week zaterdag, toen het instituut 21.778 nieuwe positieve testuitslagen meldde. Lees verder

Nieuws Aantal nieuwe Covid-opnames verpleegafdelingen onverminderd hoog Een dag voor de nieuwe maatregelen van het kabinet in werking treden, is de instroom van coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen onverminderd hoog. De verpleegafdelingen hebben afgelopen etmaal 354 nieuwe patiënten met een coronainfectie zien binnenkomen, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er zaterdag 2624 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen. Lees verder

Nieuws Covid-pil MSD minder effectief dan gedacht De anti-Covid-pil van farmabedrijf MSD blijkt in een laatste evaluatie minder effectief dan gedacht. Uit de meest recente klinische studies blijkt dat de pil 30 procent bescherming biedt tegen sterfte of opname in het ziekenhuis, meldt het bedrijf vrijdag. Eerder leek dat in 50 procent van de gevallen zo te zijn. Lees verder

Nieuws Eerste levering vaccins voor kinderen eind volgende maand Hoewel er nog geen officieel besluit is om (groepen van) kinderen van 5 tot en met 11 jaar te vaccineren, wordt eind volgende maand al wel de eerste levering verwacht van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech bestemd voor kinderen. Het gaat om 42.000 doses met aangepaste kinderdosering, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Lees verder