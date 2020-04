Interessant voor u

Mogelijk al drieduizend coronabesmettingen in verpleeghuizen

Bij zeker 1100 ouderen in verpleeghuizen is corona vast gesteld. Bij nog eens 1700 ouderen bestaat het vermoeden dat ze besmet zijn. Rond de 300 ouderen zijn overleden. Daarmee is volgens de beroepsvereniging van de specialisten ouderengeneeskunde Verenso sprake van een flinke toename van besmettingen en sterfgevallen onder verpleeghuisbewoners, meer dan blijkt uit de landelijke cijfers van het RIVM.