Corrie Scholman nieuw lid rvt bij Zorgbalans

Corrie Scholman is benoemd als nieuw lid raad van toezicht bij Zorgbalans. Vanaf 1 januari 2024 wordt zij lid van de commissie ‘goed werk en goede zorg’. Scholman neemt het stokje over van Aad Koster, die vanwege het einde van zijn termijn eind 2023 aftreedt.

Naast Scholman hebben Gita Gallé, Robin Alma, Thirza Tamboer en Michel de Haan zitting in de raad van toezicht van Zorgbalans.

Corrie Scholman

Scholman heeft ruim 25 jaar ervaring als HR manager, waarvan ook bijna een decennium in de zorg. Zo heeft zij bij UMC Utrecht ruim negen jaar leidinggegeven aan de HR-afdeling en was zij namens de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vijf jaar voorzitter van de HR-afdelingen van de academische ziekenhuizen.

Ook heeft zij verschillende nevenactiviteiten vervuld waaronder rvt bij gehandicaptenzorg Zozijn en rvc bij kinderopvang Partou.

Kwaliteit van zorg en werk

De speerpunten van Scholman bij Zorgbalans zijn kwaliteit van zorg en kwaliteit van werk. Scholman: “Gemotiveerd kijk ik ernaar uit om vanuit de rvt een bijdrage te leveren aan de professionele zorg en persoonlijke aanpak van Zorgbalans. Het is uitdagend en belangrijk dat iedereen in alle openheid kan bijdragen aan de doelgerichtheid van Zorgbalans.”

Gita Gallé, voorzitter raad van toezicht Zorgbalans: “Met de toetreding van Corrie Scholman krijgen we een vakvrouw in onze raad op het gebied van mens en organisatie. Haar ervaring en expertise zal van meerwaarde zijn voor Zorgbalans in het licht van de strategische opgave en het arbeidsmarktvraagstuk waar we voor staan.”