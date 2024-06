Cosis benoemt nieuwe leden raad van toezicht

Jan Knol en Jetske van Oosten worden zijn per 1 juni lid van raad van toezicht van gehandicaptenzorgorganisatie Cosis. Zij nemen het stokje over van Esther de Vries en Wim van der Pol, die hun maximale termijn erop hadden zitten.

Jan Knol wordt tevens lid van de auditcommissie. Hij vervulde ongeveer dertig jaar diverse directiefuncties binnen het bedrijfsleven. Ongeveer zes jaar geleden zette hij de stap naar het sociale domein, als directeur van het sociaal ontwikkelbedrijf Dokwurk in Dokkum. Daarnaast is hij actief als voorzitter Investeringscommissie van het Groninger groeifonds en (kring) voorzitter raad van commissarissen Rabobank Drachten Noordoost Friesland. “Ik vind het een eer om toe te treden tot de rvt en hoop met name op het bedrijfskundige vlak een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan Cosis”, aldus Knol.

Jetske van Oosten wordt lid van de commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid. Zij is opgeleid als filosoof en architect. Ze begon haar loopbaan als adviseur van gemeenten en woningcorporaties. Daarna leidde ze diverse innovatieprogramma’s op het snijvlak van ruimtelijke en sociale vernieuwing, onder andere binnen het zorg- en welzijnsdomein. Ze is toezichthouder bij Aveleijn, lid van de KennisRing van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en kernlid van de Sociaal Creatieve Raad. Samen met Tabo Goudswaard schreef ze het boek Maakkracht, een nieuwe benadering voor complexe vraagstukken, over de kracht van kunst en cultuur om tot radicale verandering te komen. “Als iedereen op eigen wijze kleine stappen kan maken, kunnen we samen voor een grote beweging zorgen. Ik geloof in de kracht daarvan, en kijk er ontzettend naar uit om daar samen met mijn nieuwe collega’s bij Cosis aan bij te dragen”, aldus Van Oosten.