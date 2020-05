Covid-cijfers huisartsen blijven dalen, maar langzamer

Dat blijkt uit een wekelijkse rapportage van het Nivel.

De huisartsen registreren klinisch bevestigde covid-19 vanaf week 10 (begin maart), aldus de rapportage. In week 13 kwamen de meeste mensen met klinisch bevestigde covid-19 bij de huisarts, ruim 40 per 100.000 inwoners. Dit sluit aan bij de cijfers op basis van geteste patiënten van het RIVM en de GGD’en, waarbij de piek ook in week 13 lag.

Verdere afname

In de weken hierna nam het aantal nieuwe patiënten met een bevestigde diagnose steeds verder af. In week 20 registreerden de huisartsen 7 patiënten met klinisch bevestigde covid-19 per 100.000 inwoners. Dat is opnieuw minder dan de week ervoor.

Naast de klinisch bevestigde covid-19 diagnoses registreren de huisartsen ook verdenkingen van covid-19. Ook hier lag de piek in week 13, toen het aantal 125 per 100.000 inwoners was. In week 20 registreerden de huisartsen 23 patiënten met verdenking van covid-19 per 100.000 inwoners. Dat is net zoveel als de week ervoor.