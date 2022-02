Covid geeft verhoogd risico op hart- en vaatziekten

De onderzoekers uit St. Louis (Verenigde Staten) presenteerden de resultaten van een onderzoek onder een groep van 153.760 mensen die corona hebben gehad. Sommige van deze mensen belanden in het ziekenhuis of op de IC, maar een groot aantal ook niet. De wetenschappers vergeleken de gegevens met de medische dossiers van een vergelijkbare controlegroep. In de groep zaten circa 5,6 miljoen mensen die geen corona hebben gehad.

Hart- en vaatziekten

Voor het onderzoek keken de epidemiologen naar de prevalentie van hart- en vaatziekten. Het gaat dan niet om klachten tijdens een corona-infectie, maar om een jaar erna, schrijft onderzoeker Ziyad Al-Aly in een Twitter-bericht. Uit statistische analyses blijkt dat er een significante toename is van mensen met hart- en vaatziekten als gevolg van corona. Het risico neemt toe bij alle mensen van alle verschillende leeftijden, seksen of etnische achtergronden. Het risico is ook verhoogd bij mensen die voordat ze covid-19 kregen nauwelijks of geen risico liepen op hart- en vaatziekten.

Voorkom besmettingen

De onderzoekers geven aan dat het dus belangrijk blijft om niet besmet te raken met covid-19. Alleen zo zijn de langetermijneffecten van een covid-infectie op de gezondheid te voorkomen. Ze roepen daarom overheden op om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Toestroom

Ook is het volgens de onderzoekers van de publicatie belangrijk om het zorgstelsel alvast voor te bereiden. Ze verwachten een toename in de toestroom van meer patiënten met hart- en vaatziekten.