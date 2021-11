Covid-pil MSD minder effectief dan gedacht

De anti-Covid-pil van farmabedrijf MSD blijkt in een laatste evaluatie minder effectief dan gedacht. Uit de meest recente klinische studies blijkt dat de pil 30 procent bescherming biedt tegen sterfte of opname in het ziekenhuis, meldt het bedrijf vrijdag. Eerder leek dat in 50 procent van de gevallen zo te zijn.