Covidregeling voor zorgpersoneel aangepast: breder en simpeler

Betrokkenen kunnen tussen 25 september en 23 oktober 2023 een aanvraag indienen, meldt demissionair zorgminister Conny Helder in een Kamerbrief. Het is de bedoeling dat het geld nog dit jaar wordt uitbetaald.

Regeling aangepast

Naar aanleiding van reacties die binnenkwamen op het concept heeft Helder de regeling iets aangepast. Zo kunnen straks ook zorgmedewerkers met een afgewezen WIA-beslissing nog een beroep doen op de regeling. Ook is de aanvraag makkelijker gemaakt. Zo hoeft de verklaring van de zorgaanbieder niet meer ondertekend te worden door een bestuurder, maar door de (toenmalige) leidinggevende van de betrokkene. Dat zal de drempel volgens Helder verlagen om zo’n verklaring te krijgen.

Zzp’ers

De regeling is volgens haar onuitvoerbaar voor zzp’ers, omdat het lastig is hun situatie objectief te beoordelen volgens de maatstaven. De PVV had erop aangedrongen om ook eenpitters onder de regeling te laten vallen. De minister stelt dat zzp’ers toch een aanvraag mogen indienen als ze vinden dat er wel wordt voldaan aan de voorwaarden. In specifieke gevallen kan de minister afwijken van de regeling, schrijft ze.

Speciale positie

Zorgpersoneel dat in de eerste golf ziek werd, heeft voor het kabinet een speciale positie. Er was nog weinig over het virus bekend en zorgpersoneel beschikte toen ook niet altijd over voldoende beschermingsmiddelen, omdat er een wereldwijd tekort aan was.

Het Ministerie van Volksgezondheid denkt dat er rond de duizend aanvragen van zorg- en welzijnsmedewerkers zullen binnenkomen, meldt een woordvoerder. Daarbij baseert het departement zich op cijfers van de uitkeringsorganisatie UWV, die in verband met een WIA-beslissing per sector mensen heeft geregistreerd met corona als hoofd- of nevendiagnose. De groep zzp’ers is niet in beeld. Alleen degenen die zich verzekeren bij het UWV. (ANP)