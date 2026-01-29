Skipr

15 duizend covidpatiënten arbeidsongeschikt

,

Bijna zes jaar na aanvang van de coronapandemie zijn ruim 15.000 postcovid-patiënten zo ernstig ziek dat ze geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard.

Dat blijkt uit cijfers die UWV aan de Volkskrant heeft verstrekt.

De zorg voor deze groep patiënten schiet ernstig tekort en daarom trekt de provincie Noord-Brabant nu zelf geld uit voor een behandelcentrum. De ontoereikende zorg is een van de onderwerpen die vanavond aan bod komen in het langverwachte Kamerdebat over postcovid.

C-support, de organisatie die postcovidpatiënten ondersteunt, krijgt daar volgend jaar geen geld meer voor van het ministerie. Patiënten moeten dan bij de reguliere zorg aankloppen, schreef minister van Volksgezondheid Jan Anthonie Bruijn twee maanden geleden in een Kamerbrief.

CoronavirusVWS

