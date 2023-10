CPB: Geen duidelijk bewijs dat langer onderwijs leidt tot betere gezondheid

Er is geen eenduidig causaal bewijs dat het langer volgen van onderwijs leidt tot een betere gezondheid, meldt het Centraal Planbureau (CPB) na een literatuurstudie. “Er blijkt minder consensus in de literatuur dan eerder werd gedacht: de gevonden effecten variëren sterk tussen studies”, schrijven onderzoekers.

Het nieuwe inzicht zou mogelijk onder meer ontstaan doordat wetenschappers vaker gebruik zijn gaan maken van causale onderzoeksmethoden. Eerder draaiden studies vooral om de gevolgen van beleidswijzigingen in de leerplichtwet, wanneer bepaalde leerlingen verplicht langer op school moesten blijven. Dit werd gebruikt als moment om het effect van extra onderwijs te meten.

Een andere reden is dat publicatiebias een rol lijkt te hebben gespeeld in eerdere onderzoeken over het effect van onderwijs op gezondheid. Dit betekent dat studies die een causale relatie vonden meer kans hadden om gepubliceerd te worden. In een studie uit 2021 werd geconcludeerd dat als men corrigeert voor die publicatiebias het causale effect van onderwijs op gezondheid nagenoeg nul is,

Afhankelijk van context

Verder constateren nieuwere overzichtsstudies dat het causale effect van onderwijs op gezondheid sterk afhangt van de context, zoals de specifieke tijd, plaats en populatie. Bovendien lijken andere factoren een belangrijke rol te spelen. Het mogelijke causale effect van onderwijs op gezondheid is daardoor in ieder geval kleiner dan eerder vermoed

Voor zover er een causaal effect is van onderwijs op gezondheid, zijn verschillende er verschillende oorzaken hiervoor. Zo kan onderwijs nuttige kennis en vaardigheden voor een gezonder leven bijbrengen, toegang bieden tot een sociaal netwerk dat een gezonde leefstijl bevordert en via een hoger inkomen meer uitgaven aan de gezondheid mogelijk maken.