CPB: overheidsfinanciën onhoudbaar door stijgende zorgkosten

Interessant voor u

Partnernieuws

Partner

Let op, het toezicht op nieuwe zorgaanbieders wordt verscherpt

Uit onderzoek is gebleken dat de IGJ (Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, de nieuwe naam van de organisatie na de fusie van IGZ en Inspectie Jeugdzorg) onvoldoende in staat is om te beoordelen of een nieuwe zorgaanbieder goede zorg kan verlenen. De tijd die de IGJ nu bezig is met informatievergaring gaat ten koste van het toezicht. Het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders moet daar verandering in gaan brengen door informatie over de zorgaanbieders sneller bij de IGJ te krijgen.