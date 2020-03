Creatieve oplossingen moeten eenzaamheid verminderen

“Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel.” Dat zei koning Willem-Alexander afgelopen vrijdag in zijn toespraak. Om dat eenzaamheidsvirus te bestrijden komen mensen in de zorgsector en daarbuiten met creatieve oplossingen.

Het verbod op het bezoek aan verpleeghuizen heeft grote impact op het leven van bewoners en de zorgverleners. Bewoners moeten het doen zonder bezoek van hun naasten of andere mantelzorgers. Sociaal isolement en eenzaamheid liggen op de loer. Zorgverleners moeten het stellen zonder de hulp van mantelzorgers. Dat verhoogt de werkdruk, die door de coronacrisis toch al niet gering is.

Toch valt er in deze voor velen lastige omstandigheden ook veel positiefs op. “Het is mooi te zien welke goede initiatieven er ontstaan”, zegt Michel Hodes, voorzitter raad van bestuur van de Rijnwaal Zorggroep in Bemmel. Bij de locaties van de vvt-aanbieder in het landelijke gebied tussen Arnhem en Nijmegen maakte zondag een DJ een uur lang muziek voor de bewoners. “Deze DJ speelt normaal op onze eindejaarsfeest en wilde nu iets positiefs doen voor de bewoners.”

DJ speelt bij locaties RijnWaal Zorggroep

Orgel

Lesley Kraaijeveld uit IJmuiden besloot op haar beurt haar orgel voor diverse verpleeg- en zorghuizen in Velsen te laten draaien. In de buitenlucht, wel te verstaan, want bezoek is niet meer toegestaan in verband met de preventiemaatregelen. Bewoners en personeel van verpleeghuis Breezicht in IJmuiden, serviceflat de Luchte en Huis ter Hage in Driehuis konden genieten van de ouderwetse deuntjes.

Clowns

In Udenhout verschenen twee clowns voor de ramen van woonzorgcentrum De Eikelaar. Noëlle Sodaar en Désiree Festen klommen in een hoogwerker om de ouderen, veelal met dementie, wat afleiding en amusement te brengen.

Kaartjes

Behalve met muziek trachten veel mensen ook met kaartjes de meest geïsoleerde mensen een hart onder de riem te steken. Belangenorganisatie HandicapNL is de actie Liefde door de Brievenbus gestart. Iedereen kan op de website van de organisatie een lieve groet, mooi gedicht of gemakkelijk recept achterlaten. HandicapNL zorgt ervoor dat de persoonlijke boodschap op een leuke ansichtkaart terechtkomt. Deze valt vervolgens bij iemand in een woongroep, zorginstelling, revalidatiecentrum of een buddy op de deurmat. Zelf liever tekening of creatief knutselwerk maken kan ook

Op de website Eentegeneenzaamheid.nl staan veel initiatieven die laten zien hoe je toch contact met de meest kwetsbare mensen kunt maken, maar ook hoe en steentje kunt bijdragen aan de zorg en hulpverlening.