CWZ aan de slag met toekomstbestendige zorg na goedkeuring snelle toets

Doel van het plan is om oplossingen te vinden voor de groeiende zorgvraag tegenover de schaarsere capaciteit van zorgprofessionals en middelen. Daarbij gaat het CWZ zelf er in de toekomst anders uitzien.

Ziekenhuiszorg van de toekomst

De twee CWZ-locaties in Nijmegen-Waalsprong en Druten worden doorontwikkeld met een breder aanbod aan specialistische ziekenhuiszorg, huisartsenzorg en wijkzorg. Hierbij gaan ook verpleegkundig specialisten en physician assistants een belangrijke rol spelen, met name bij de begeleiding van patiënten met een chronische zorgvraag.

Mensen zullen veel vaker basis ziekenhuiszorg dichtbij huis krijgen op deze locaties, en minder vaak en korter in het ziekenhuis op de hoofdlocatie in Nijmegen. Patiënten kunnen daar juist wel terecht met complexe zorgvragen waarvoor hoog specialistische zorg of topklinische interventies nodig zijn.

Innovatieve projecten

Volgens de drie partijen moet de zorg, maar ook de samenleving anders worden ingericht. Het transformatieplan van het CWZ zet in op 40 innovatieve projecten op het vlak van passende zorg, efficiënte zorg en kwaliteit van leven van de patiënt. De basis van het transformatieplan is samenwerking in de keten van zorg en welzijn.

VGZ, CZ en het CWZ werken al meerdere jaren samen aan de toegankelijke en betaalbare ziekenhuiszorg in de regio. De inzet op passende zorg staat onder andere centraal in het partnerschap dat het CWZ is aangegaan met VGZ, via de Zinnige Zorg Alliantie. Volgens de partijen is met de goedkeuring van de snelle toets een belangrijke stap gezet.