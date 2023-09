CWZ start immunotherapie in wijkkliniek

Immunotherapie voor patiënten met longkanker kan twee jaar duren. In die periode krijgen mensen elke drie tot zes weken een infuus met medicatie. “Immunotherapie kwam zeker in aanmerking om buiten het ziekenhuis te organiseren, aangezien de vraag naar deze behandeling zal blijven stijgen en de ruimte in het ziekenhuis beperkt is”, vertelt manager bedrijfsvoering Monique Royen. Daarom heeft het Nijmeegse ziekenhuis patiënten bevraagd waar zij hun behandeling willen krijgen; het ziekenhuis, thuis of ergens anders. Dichterbij huis is volgens patiënten de ideale tussenvorm tussen ‘het grote ziekenhuis’ en thuis.

Behandelingen uitbreiden

Vanaf 19 september hoeven longkankerpatiënten voor hun immunotherapie niet meer naar het ziekenhuis. In wijkkliniek CWZ Druten is een ruimte geopend voor de therapie, onder de naam ‘Medicatie dichter bij huis’. In de kliniek zijn alle ziekenhuisfaciliteiten bij de hand. De arts bepaalt of een patiënt in aanmerking komt voor de behandeling in de wijkkliniek. Indien het geval, krijgt de patiënt de eerste twee infusen in het ziekenhuis in Nijmegen en wordt de behandeling als er zich geen problemen voordoen voortgezet in Druten. “Het is veilig omdat alle zorg er is en ontspannen in de meer huiselijke omgeving van de wijkkliniek. Patiënten zien er dezelfde gezichten, zowel van de verpleging als van andere patiënten uit de regio die dezelfde behandeling krijgen”, aldus longarts Yvonne Berk.

CWZ Druten heeft al langer een dialyseafdeling. Op de middagen dat er geen patiënten dialyseren, wordt er immunotherapie gegeven. Na immunotherapie bij longkanker zullen andere behandelingen in de wijkkliniek volgen, waaronder infuustherapie bij de darmziekten colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Op termijn gaat ook de wijkverpleging een rol spelen in het toedienen van medicatie.