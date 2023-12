CWZ wint rechtszaak tegen eigen cardiologen

Als de cardiologen tegen betaling voor een farmaceut onderzoek willen doen naar de werking van medicijnen bij patiënten moet dat voortaan via de administratie van het ziekenhuis, meldt dagblad de Gelderlander. De cardiologen probeerden dit te voorkomen, maar kregen voor de rechtbank ongelijk.

In april kwam naar buiten dat de cardiologen de regels hadden overtreden door het aannemen van 1,7 miljoen euro aan sponsorgeld van medische bedrijven. Daarvoor was geen goedkeuring verleend en het geld kwam binnen via een aparte stichting, waarvan het ziekenhuisbestuur het bestaan niet wist. Het ziekenhuis heeft sindsdien werk gemaakt van het krijgen van meer transparantie over de financiële stromen. “Omdat we elke schijn van belangenverstrengeling willen voorkomen”, stelt Ankie van Rossum, voorzitter van de raad van bestuur CWZ, die tevreden is met de uitspraak van de rechter.

De rechter heeft nu geoordeeld dat de raad van bestuur eindverantwoordelijk is voor onderzoek dat plaatsvindt onder het dak van CWZ en daar dus eigen voorwaarden aan mag stellen, aldus de Gelderlander.