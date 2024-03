CZ maakt verlies op zorgverzekeringen

Op haar basiszorgverzekeringen leed CZ een verlies van 29 miljoen miljoen (in 2022 een winst van 29 miljoen), blijkt uit het jaarverslag. Doordat CZ groep (CZ, Just en de zorgverzekeringen van OHRA en Nationale Nederlanden) de premie op de aanvullende verzekeringen niet of nauwelijks verhoogde, liep het resultaat daarop terug van 44 miljoen in 2022 naar 3 miljoen euro.

Op de beleggingen behaalde CZ een rendement van 171 miljoen euro. Bestuursvoorzitter Joep de Groot: “We kregen er in 2023 liefst 400.000 nieuwe verzekerden bij. Een enorme blijk van het vertrouwen dat verzekerden in CZ hebben, maar het betekende ook dat we operationeel alle zeilen moesten bijzetten.”

CZ zette 93 miljoen uit de reserves in om de stijging van de zorgverzekeringspremies te beperken. Daarnaast drukten inflatie, hogere lonen en de stijgende zorgkosten het resultaat. De meeste zorgen baart De Groot de steeds vaker tekort schietende zorgcapaciteit. “Soms ís het er gewoon niet.”

Bij CZ groep hebben 4,1 miljoen mensen een zorgverzekering (2023). Daarmee is het de op een na grootste zorgverzekeraar van Nederland.